معد في قناة خاصة خليجية مشكلته انه يتفلسف وايد على ربعه المعدين اللي يشتغلون معاه، وعاد نفسه بس هو اللي يفهم والباقي ما يفهم والمصيبة المسؤولين يدرون بهالشي.. الغرور مشكلة!

لقاء

ممثل يبي يسافر حق دولة عربية علشان طالبينه في لقاء تلفزيوني ولعل وعسى يشارك بأعمال هالدولة لأن ما في احد من المنتجين طلبه حق أعماله الياية على قولته.. الزين يفرض نفسه!

دور

ممثلة خليجية منبطة چبدها من احد المنتجين اللي واعدها وكشت فيها وعطى دورها حق زميلة لها احلى منها وما تحب المشاكل وتنفذ المطلوب منها على طول مثل ما يقول..ملينا من هالسوالف!











