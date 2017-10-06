متعهد حفلات متضايق حيل من تطنيش مغنية خليجية لاتصالاته وعدم الرد على مسچاته بعد الهوشة اللي صارت بيناتهم في أحد الفنادق الخليجية ويفكر انه يطرش لها واسطات للرد عليه.. شكلك مخربها معاها!

فلوس

منتج هالأيام مسكر تلفوناته وساحب على فريق عمله الدرامي اليديد ومو قاعد يرد عليهم مع انهم يبون منه فلوس اعمال سابقة اشتغلوا فيها قبل رمضان ويفكرون انهم يرفعون عليه قضية للمطالبة بحقوقهم.. منتج بوطقه!

ريحة

ممثلة عربية مقيمة بالخليج طلبت من احدى زميلاتها انها تهتم بالنظافة شوية لأنه ريحة جسمها فايحة خصوصا انهم الاثنين قاعدين في غرفة مع بعض، الشي اللي زعلت عليها هالزميلة وقعدت مع غيرها.. عيل الله يعين الثانية!