صرف

محطة خليجية خاصة ستشهد في الفترة المقبلة تعاقدات مع اعلاميين جدد وتفنيش بعض العاملين فيها بحجة البحث عن التميز وجذب المشاهدين لمتابعة برامجها الحوارية والمنوعة.. خير ان شاء الله!

مثيرة

عدد من العاملين في برامج التلفزيون والاذاعة ينتظرون بفارغ الصبر صرف مكافآتهم اللي صار لها اكثر من اربعة شهور وليومك هذا ماكو شي وهالشي سبب لهم مشاكل في حياتهم المعيشية.. ومنا للمسؤولين!

تعاقدات

مطربة بعد ما نشرت بوستر أغنيتها الجديد واللي تضمن صورا مثيرة هاجمها النشطاء في مواقع التواصل والمصيبة بررت نشرها للصور لجذب الناس للأغنية اللي تبي تطرحها بعد ايام.. السكوت من ذهب!