هجوم
ممثلة عربية مقيمة بالخليج هالأيام تهاجم في حساباتها بمواقع التواصل أسلوب زميلتها المبتذل في لوكيشن تصوير مسلسلها اليديد واللي وصفته بالتافة مثل ما تقول.. الصاحب ساحب!
طاف
مقدمة برامج اعتقدت ان جمالها وبرنامجها راح يخلي المسؤولين على مهرجان عربي يعطونها جائزة أفضل برنامح، بس هالمسؤولين عطوها طاف لأن برنامجها نسبة مشاهدته متوسطة وفكرته عادية.. الحمد لله والشكر!
دعم
مطرب شاب مبتلش في تسجيل أغاني ألبومه لانه محد داعمه ماديا والبنك اللي يتعامل معاه رافض يعطيه قرض لانه الاستحقاقات اللي على راتبه وايد ومحد راضي يكفله.. يبه انت وين والغناء وين!