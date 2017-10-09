

ممثلة عربية مقيمة بالخليج هالايام اتجهت للغناء لأنها ملت من انتظار المنتجين والمخرجين علشان يعطونها دورا في أعمالهم الدرامية مثل ما تقول.. صاحب البالين كذاب!

مراجعة

معدة برامج وصفت تعليقات المتابعين لها في حساباتها بمواقع التواصل بالخرابيط وطلبت منهم مراجعة أطباء نفسيين للعلاج والمصيبة انه تعليقاتها مو مفهومة..الله يعين الدكاترة عليكم!

توبيخ

مطربة خليجية وبخت إحدى الممثلات بعد مطالبتها لها بأن تحترم هالمطربة تقاليد دولتها وأنها ما ترقص بطريقة مبتذلة لترد المطربة عليها بشوفي نفسچ ولبسچ وبعدين طالبي .. قصفت جبهتچ!