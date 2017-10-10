غلط

ممثلة عربية مقيمة بالخليج موصية زميلتها الخليجية انها تجيب لها خرزة من دولة افريقية علشان تبعد عنها الحسد وتجيب لها الرزق لانها ما اشتغلت في الاعمال التلفزيونية من زمان.. يا عيني!

خرزة

مقدمة برامج تفكر حالها انها معصومة من الخطأ، قاعدة تقول اي شي في برنامجها الاذاعي والمصيبة اللي تقوله غلط ومن غير وعي بالقضية اللي يتم مناقشها في البرنامج.. من شاور ما خاب!

يوتيوب

مذيع خليجي استغنت عن خدماته محطة خاصة هالايام فتح قناة باليوتيوب خاصة فيه ويقول اللي يبيه في القضايا الاجتماعية والسياسية من غير حسيب ولا رقيب على قولته..دير بالك!