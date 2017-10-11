مذيع في محطة خليجية هالأيام صار مشهور من خلال واسطاته بس لما وصل لهالمرحلة رفع خشمه على واسطاته وعلى من ساعده في الصحافة المحلية لدرجة انه ما يرد على اتصالاتهم..

يا ريال الدنيا دوارة!

حروف

ممثلة عربية مقيمة بالخليج بعد ما اكتشف مخرج عملها اليديد ان مخارج الحروف عندها غير واضحة في أول لوكيشن تصوير للعمل قرر الاستغناء عنها والبحث عن بديلة تكون مخارج الحروف عندها واضحة..

خير ان شاء الله!

مصيبة

مخرج شايف نفسه أفضل مخرج دراما في الخليج هالأيام يحط شروط تعجيزية لتنفيذ أي عمل والمصيبة انه ضعيف اخراجيا بس الفنانين اللي يشتغل معاهم مغطين على ضعفه لانهم يعرفون يتعاملون مع الكاميرا..

الله لا يبلينا!