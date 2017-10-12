ممثلة مثيرة للجدل طايحتله تصريحات بالسياسة غريبة وعجيبة ومستفزة لبعض متابعينها في الانستقرام، والمصيبة سوالفها تفشــل في حياتها الشخصيــة.. الحمد لله والشكر!
صبيانية
مذيعة قاعدة تدقدق على الصحافة علشان يكتبون عنها ويمدحونها ويلمعونها بعد الهجوم عليها في مواقع التواصل الاجتماعي بسبة ملابسها المثيرة وحركاتها الصبيانية.. الله يشفيچ!
دعم
منتج يبي وسيلة للوصول إلى قناة خليجية علشان تدعمه في مشروعه التلفزيوني اللي يشارك فيه نخبة من الشباب الموهوبين في التمثيل والتقديم بس للحين مو لاقي هالدعم.. الله يعينك!