«سأقدم تبرعاته للمؤسسات الخيرية»

هيلاري كلينتون، وزيرة خارجية أميركا سابقا، تؤكد أنها سوف تحول الأموال التي تبرع بها المنتج الأميركي هاري وينشتاين للحزب الديموقراطي خلال حملتها الانتخابية للجمعيات الخيرية، وذلك بعد انكشاف فضائح التحرش التي كان بطلها هذا المنتج المولع بالاعتداء على النساء. لكن من الملاحظ ان كلينتون لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد 6 أيام من انتشار الفضيحة.