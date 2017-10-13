ممثلة خليجية شابة كانت فرحانة بعدما اختارها أحد المخرجين للمشاركة في عمله اليديد بس ما صار نصيب لأن أهلها رافضين انها تتعامل مع هالمخرج اللي سمعته مو حلوة وعصبيته زايدة مثل ما يقولون..

ودي أصدق!

غريبة

مدير إنتاج بعد ما ترك العمل مع شركة إنتاج هالأيام متضايق لأن مسؤولي هالشركة قاعدين يقولون للي يسألهم عنه انهم استغنوا عن خدماته لأنه لسانه طويل وتصرفاته غريبه ومشاكله وايد مع الفنانين..

خير ان شاء الله!

زواج

ممثلة مقيمة في الخليج هالأيام مستاءة من إشاعة انتشرت انها متزوجة بالسر من احد المنتجين والمصيبة انها صرحت بأن الخبر مو صحيح بس الناس ومتابعينها في مواقع التواصل الاجتماعي مو مصدقين نفيها..

الله يعينچ عيل!