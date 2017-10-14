ممثلة عربية مقيمة بالخليج هالايام مستانسة انها راح تشارك في عمل عربي مشترك بس تضايقت أنه راح يكون باللغة العربية الفصحى وهي ماتحب هاللون من الأعمال على قولتها.. ترى هذا تمثيل مو أكل

معقد

ممثلة خليجية متضايقة من أحد المنتجين بتقليص حلقاتها في مسلسلها اللي تصوره حاليا لانها ما وافقت على التعديلات اللي سواها على شخصيتها، وقررت عدم التعاون معاه مرة ثانية لانها مخرج معقد..خير إن شاء الله!

مصيبة

ممثل هالايام يهاجم بحسابه في تويتر مخرج مسرحي بعد ما رفض هالمخرج انه يشارك في اعماله المسرحية والمصيبة هالممثل يقول انه موهوب ورفض المخرج يدل على خوفه منه على خشبة المسرح.. ضحكتني والله!