مقدمة برامج طلبت من القناة اللي تشتغل فيها زيادة مكافأتها والا تروح لإحدى القنوات الخليجية اللي طلبتها علشان تقدم عندهم برنامج منوع يبث لايف على قولتها..

بسچ چذب!

نفسية

منتج حاشه غرور بعد تميز مسلسله الدرامي اللي عرض في رمضان، الشي اللي خلاه يكلم العاملين اللي اشتغلوا في العمل بنفسية شينة بعد ما طلبوا حقوقهم المادية..

صچ ما تستحي!

نجوم

رغم الدورات التدريبية اللي تنظمها وزارة الإعلام لمذيعيها بشكل دوري إلا ان هناك البعض مو راضي يطور أداءه في التقديم والمصيبة يعتقدون انهم نجوم في التقديم..

الله يعينّا عليهم!