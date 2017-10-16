ممثل خليجي كتب في صفحته بتويتر انه محارب من قبل اشخاص في الساحة الفنية تلفزيونيا ومسرحيا وما يبي يواجههم لأنهم مو كفو مع انه ساعدهم وايد مثل ما يقول.. استريح بس!

حسابات

ممثلة مقيمة في دولة خليجية بعدما شهدت «زور» على زميلها عند احد المنتجين هالايام قاعدة تدقدق على هالزميل علشان تعتذر منه لأنه حساباتها طلعت غلط والمنتج طردها من مكتبه.. شتسوى عليج الحين!

شتائم

ممثلة خليجية استخفت وشادة حيلها في مواقع التواصل وقاعدة تشتم زملاء لها في دولة خليجية وتوصفهم بأقذر الاوصاف مع انها كانت تترجاهم انها تشتغل معاهم في اعمالهم التلفزيونية والمسرحية.. الله يشفيچ!