صدمة

ممثلة مقيمة بالخليج منبطة چبدها من أحد المخرجين اللي واعدها وكشت فيها وعطى دورها في عمله الجديد حق زميلة لها أحلى منها وملتزمة وايد وما تحب تسوي مشاكل مع زميلاتها بالوسط على قولتها.. ما في نار من غير دخان!

مشاكل

ممثل شاب موعارف شيسوي بعمره هالأيام يفكر بالإنتاج ويبي يسافر حق دولة خليجية علشان يعطونه منتج منفذ على قولته بس مسؤولين التلفزيون اللي بهالدولة انصدموا في تصرفاته وصرفوا النظرعنه..بوطبيع ماييوز من طبعه.

واسطة

مقدمة برامج في قناة خاصة خليجية مشكلتها انها تتفلسف وايد على فريق عملها اللي معاها في برنامجها الأسبوعي وعادة نفسها بس هي اللي تفهم في الشغل مع انها داشة التقديم التلفزيوني بالواسطة.. الحمدالله والشكر!