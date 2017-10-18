ممثلة خليجية شابة هالأيام تبحث عن «هكر» يعيد لها حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تم حذفها للألفاظ البذيئة اللي تقولها لمتابعيها بس للحين مو محصلة هالهكر..

بوطبيع ماييوز من طبعه!

ارتجال

ممثل يبي يسوي عمل مسرحي للاطفال بس بطريقة مبتكرة على قولته يعتمد على الارتجال ومشاركة الجمهور، وللحين مو لاقي دعم من الجهات الحكومية والخاصة لأنهم مو مقتنعين بالفكرة..

الله يعينك!

إنجازات

مدير انتاج مقيم بالخليج هوايته زلغ الوايرات واثارة الفتن في أعماله اللي يشتغل فيها بين الممثلين هالايام محد راضي من المنتجين يشغله معاه لأنه مشاكله اكثر من انجازاته مثل ما يقولون..

زين تسوون فيه!