برامج

ممثلة تفكر انها ترفع دعوى قضائية ضد منتج عملها الرمضاني لأنه مطنش اتصالاتها بخصوص حقوقها المادية والمصيبة انه كان يواعدها ويعطيها طاف مثل ما تقول.. منتج بوربع!

وصف

ممثل زعلان من الزملاء الصحافيين اللي انتقدوا عمله التلفزيوني الكوميدي ووصفهم بانهم ما يفهمون معنى النقد الصحيح ويحس اللي يكتبونه ظلم بحقه وبمشواره.. ذابحك الغرور!

حقوق

مقدمة برامج في قناة خليجية متضايقة من مسؤولينها في الدوام بسبة انهم ما يسندون لها برامج تلفزيونية وتفكر أنها تقدم استقالتها علشان تشتغل في قناة ثانية.. خير إن شاء الله!