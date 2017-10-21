منتج شاب هالأيام قاعد يحوس في وزارة الإعلام وخصوصا في قطاع التلفزيون علشان يوافقون على عرض مسلسله اللي مخلصه من قبل رمضان وللحين التلفزيون ما عرضه وقاعد يعرض اعمال قديمة على قولته.. يمكن عملك مو حلو!

مناقشة

كاتبة شابة رفضت طلب المنتج اللي تبي تشتغل معاه انها تروح للجنة الرقابة على النصوص التلفزيونية بعد ما بلغها هالمنتج ان اللجنة طالبينها للحضور لمناقشتها في بعض القضايا اللي طارحتها في نصها الدرامي واللي يبي ينفذه هالمنتج.. أخاف بايقته!

اسلوب

ممثلة مقيمة بدولة خليجية بعد ما تصالحت مع زميلتها الخليجية اكتشفت انه زميلتها مخربة سمعتها عند المنتجين اللي ما يبون يتعاملون معاها لأنها راعية مشاكل ولسانها طويل وما تحترم الناس واسلوبها زفر مع صديقاتها على قولتهم.. الناس أجناس!