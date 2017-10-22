ممثلة خليجية فيها غيرة مو طبيعية من زميلتها العربية لدرجة أنها تألف عليها قصص تفشل علشان يكرهوها المنتجين والمخرجين وما ينادوها في أعمالهم التلفزيونية والمسرحية..

الله يكافينا شرچ!

إنتاج

مدير إنتاج بعد ما انعرف في الساحة الفنية هالأيام يفكر انه يدش في إنتاج الأعمال الدرامية وقاعد يدقدق على شركات كبيرة علشان يوافقون انهم يدعمون مشروعه اليديد على قولته.. خير إن شاءالله!

رصيد

مطربة زعلانة على متعهد حفلات غنائية ما خلاها تشارك في حفل غنائي بدولة خليجية بحجة انها ما عندها رصيد أغاني كافي لإحياء حفل مع انه مواعدها بالمشاركة من زمان.. ملينا من المتعهدين بوربع!