ممثلة تبي تسافر لدولة أوروبية ولما عرضت رغبتها على رفيجاتها رفضوا يسافرون معاها لانها صاحبة مشاكل ولسانها طويل ولاتحترم لا صغير ولا كبير الشي اللي خلاها مقهورة مثل ما تقول.. خيرها بغيرها!

تخريب

مخرج خليجي وبخ ممثلة توها طالعة من البيضة بعد ما كشف انها السبب في تخريب علاقته مع زملائه المنتجين في إحدى الدول العربية واللي الحين رافع عليهم قضايا سب وقذف بسبة اللي قالته هالممثلة.. تستاهل!

عجيبة

ممثل شاب خليجي هالأيام متضايق وايد من بعض مواقع التواصل الاجتماعي اللي تستفزه باللي يكتبونه بطريقة عجيبة مع ان الطرح اللي يطرحه في قناته معتدل وبعيد عن التجريح.. رضا الناس غاية !