منتج توه طالع من البيضة رافض يعطي أجور بعض الفنانين والفنيين اللي اشتغلوا في عمله الرمضاني اللي انعرض على شاشة عربية والمصيبة انهم لما يتصلون عليه ما يرد ويفكرون انهم يشتكون عليه..

يالطيب رد على الناس!

مشوار

ممثلة خليجية تحسفت بالعمل مع مخرج أعمال درامية اللي ما احترم مشوارها بترتيب اسمها في تتر مسلسلها المعروض حاليا وبرز على حسابها ممثلة عربية مقيمة بالخليج مغمورة لأنها نفذت طلباته..

شالسوالف صچ مراهق!

مدح

مغنية مو مصدقة انها طرحت أغنية سنغل هالأيام قاعد تمدحها في حسابها وطلبت من متابعينها في مواقع التواصل انهم يروجون لأغنيتها علشان تحقق نسبة كبيرة من النجاح مع انه هالأغنية مرت مرور الكرام.. الله يشفيچ!