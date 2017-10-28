مغنية شابة خليجية بعد ما رفضت توقيع عقد احتكار مع إحدى الشركات الخليجية هالأيام تفكر انها تاخذ لها قرض من البنك علشان تدفع للشعراء والملحنين اللي قاعدة تتعاون معاهم.. انتي وين والغناء وين!

إنساني

ممثلة عربية مقيمة بالخليج تفكر انها تسوي عمل درامي يتحدث عن الأوضاع الحالية الانسانية في وطننا العربي بأسلوب واقعي بس مشكلة هالممثلة انها بحاجه لدعم خاص لتنفيذ فكرتها على قولتها.. خير ان شاء الله!

نجم

مقدم برامج مشكلته انه مو معروف مايته وقاعد يستضيف في برنامجه المتردية والنطيحة واللي ما فيهم خير والمصيبة عاد نفسه نجم النجوم وانه مسوي خط يديد في التقديم في برنامجه اليومي.. الشرهة مو عليك!