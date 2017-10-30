ممثلة هالايام عايشه بقلق كبير لانه ولا منتج طلبها في مسرحياته ولا في اعماله وخايفه انه هالشي يؤثر على مشوارها الفني لأنها من زمان ما قدمت أعمال مسرحية وتلفزيونية مثل ما تقول.. يمكن لاقين احسن منچ!

تشليخ

ممثلة شابة خليجية فاهمة الميانه غلط بعد ما نشرت مقطع فيديو بحسابها في الانستغرام تطنز فيه على زميلتها العربية تقول ما يخالف أنا أمون عليها وهي طايحتله تشليخ فيها وكلام كله تافه وقلة أدب مو طبيعية.. طاح حظچ!

مهرجان

ممثل يعتقد انه الشطارة في قطع رزق زميله واستبعاده عن الأعمال اللي يشارك فيها لدرجة ان بعض المنتجين طلبوا رقم زميله قالهم مو عندي كل هذا بسبة انه زميله مايابله دعوات لحضور مهرجان فني.. الله يشفيك ولا يبلينا!







