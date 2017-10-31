ممثلة كل يوم عندها مشاكل مع فريق عملها لأنهم يتدخلون في تصرفاتها الشخصية ويضايقونها اذا زاروها صديقاتها في لوكيشن التصوير مثل ما تقول.. وشكو صديقاتچ يزورونچ في اللوكيشن؟!

تصوير

مقدمة برامج خليجية ناطرة الموافقة من مسؤولي القناة اللي تشتغل فيها علشان تبلش بتصوير حلقات برنامجها اليديد اللي ماخذه فكرته من برنامج أجنبي..

عيل وين افكارچ انتي؟!

حلقات

ممثل ابتلش بأحد المخرجين اللي يبي يقلص من حلقاته وحجته ان اداءه في هالحلقات مو حلو على قولته ويفكر توزيع حلقاته على ممثلين آخرين الشي اللي ضايق هالممثل..

لوم نفسك شكو المخرج!