نصيحة

ممثلة هالايام ودها تصير مذيعة بعد ما وصلها عرض من احدى القنوات الخليجية بس اللي حواليها نصحوها انها تبعد هالفكرة من راسها لأنه بدلياتها عد وخربط..الله يعين المشاهد!

حرية

مقدمة برامج خليجية طلبت من مسؤولينها اللي في القناة انهم يعطونها الحرية الكاملة بتقديم مواد برنامجها الحواري لأنها ملت من التوجيهات اللي حسستها جنها طالبه بالمدرسة.. لأنچ تضيعينهم على الهواء!

الوعد

من البرامج التلفزيونية الجديدة من برنامج «على الوعد» فكرته حلوة والأحلى انه يستضيف شعراء لهم قاعدة جماهيرية في الكويت والخليج ومثل هالبرامج تحتاج اهتمام أكثر من المسؤولين لأنها إضافة للتلفزيون..عساكم على القوة.