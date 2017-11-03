معد برامج في قناة خاصة بلغه أحد مسؤولي القناة اللي يشتغل فيها انه ما يستغل اسم القناة في شغله الخاص للترويج لمكتبه الإعلامي اللي ناوي يفتحه مطلع العام المقبل..بو طبيع ما ييوز من طبعه!

بحرية

منتج أعمال درامية تعاقد مع فاشنيستا مشهورة لتقديم برنامج مسابقات بحرية سيعرض في شهر فبراير المقبل على قناة محلية خاصة وطلب من ربعه الكتمان على الخبر علشان لا يخرب مشروعه على قولته..ننطر ونشوف!

مشاكل

ممثلة خليجية بعد ما كرمها أحد المخرجين وأبرزها في أعماله هالايام تناست فضله بعد ما تعاونت مع احد المنتجين اللي طلب منها الابتعاد عن هالمخرج لاستمرارية العمل معه لأنه بينه وبين المخرج مشاكل..شالسوالف!