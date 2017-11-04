دعم

بعض الممثلات اللي ما عندهم اعمال درامية يحاولون لفت الانظار صوبهم بأخبار مغلوطة ومع مرور الوقت تطلع حقيقة هالأخبار وساعتها ينخشون في بيوتهم ويتهمون الصحافة بفضح سوالفهم..طاح حظكم !

اعتذار

ممثلة تبي تنتج مسلسل ولما عرضت فكرتها على احد المخرجين استانس فيها وبعدها راحت لقناة علشان تعرض عليهم هالفكرة فاشترطت هالقناة ان يخرج هالمسلسل مخرج هم يختارونه وإلا تنسى اي دعم.. الله المستعان!

اتهام

ممثلة عربية مقيمة في دولة خليجية بعد الانتقادات الكثيرة اللي وجهتها لمقدمة برامج في مواقع التواصل الاجتماعي هالايام تطلب انها تسامحها وتقبل اعتذارها بعد ما عرفت حقيقة السوالف اللي نقلتها لها صديقتها.. الله لا يبلينا!