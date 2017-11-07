ممثلة توها طالعة من البيضة قاعدة ترد على اتصالات الصحافة بنفس شينة وشايفة روحها نجمة مع ان مشوارها لا يتعدى خمسة أعمال درامية وأدوارها فيها ثانوية..

طاح حظچ!

نصيحة

مغنية شابة تحب الحش والنميمة هالأيام أصحابها متأذين منها ومن تصرفاتها اللي تفشل لأنها فاهمة الحرية الشخصية غلط ولا تستقبل النصيحة من أي احد..

الشرهة على اللي رزها !

ارتباطات

ممثل خليجي قاعد يبرر غيابه عن الساحة انه مشغول وايد في ارتباطاته الفنية الخارجية والصچ انه منبطة چبده انه ما عنده أعمال درامية ومسرحية مثل ربعه اللي بالساحة.. ابعد عن الغرور وينادونك!