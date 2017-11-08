مخرج خليجي يبي يرفع دعوى قضائية على منتج اعمال درامية ما عطاه فلوسه والمصيبة انه ما يرد على اتصالاته ومسجاته مع انه العمل اللي اخرجه نجح وعرض على قنوات متعددة..

زين سويت مع الأشكال!

فبراير

ممثل شاب قاعد يقلقس هالأيام عند احد المنتجين علشان يشتغل معاه في مسرحيته اللي ناوي يسويها في شهر فبراير المقبل بس للحين المنتج ما رد عليه..

مشكلتك تحب القلقسة!

تترقع

مقدمة برامج في قناة خليجية بعد سوالفها اللي تفشل واللي ما تترقع تخلت عنها رفيچة عمرها لأنها اكتشفت ان ما وراها الا المشاكل والفقر والقيل والقال.. شخباري!