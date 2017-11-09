معروف

ممثلة عربية مقيمة بالخليج بعد ما صارت مقدمة برامج هالايام تقول انه محطة فضائية نادوها علشان تقدم عندهم برنامج ترفيهي يبث أسبوعيا على الهواء.. ننطر ونشوف!

ترفيهي

ممثل بعد ما مهد الطريچ چدام أحد المنتجين اللي صار بفضله مشهور ومعروف عند القنوات هالايام يفكر انه يواجه المسؤولين اللي عرفهم عليه علشان يكشف حقيقته لهم بعد ما شاف نفسه.. منكر حسنة!

علج

مطربة تبي تصلح بين فنانتين بس شافت منهم الويل وفضحوها چدام اللي يسوى واللي ما يسوى مع أنه صديقاتها نصحوها أنها ما تدخل لأنها بتصير علج بحلوق الناس.. نارهم تاكل حطبهم!