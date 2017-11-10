شروط



ممثلة خليجية شابة طنشت أحد المنتجين الشباب اللي هددهــا برفـع قضية عليها إذا ما طبقت شروط عقد الاتفاق اللي بينها وبينه الشي اللي خلاها تسكر التلفــون بوجهه وتسحب على مواعيد التصـوير.. ارحمونا من هالمنتجين!

حوبة



مطربة مغمورة عبرت عن سعادتها باستبعاد زميلتها من احد البرامج ومن وناستها قاعدة تطرش مسجات لصديقاتها كاتبة فيها شوفوا حوبتي شسوت فيها وهذا دليل ان الله يحبني على قولتها.. طاح حظچ وحظ حوبتچ!

حلقات



مقدمة برامج خليجية ما سلمت من عقاب مسؤولي القناة اللي تشتغل فيها بعد ما تأخرت في موعد تسليم حلقات برنامجها التسجيلي بحجة انها مريضة وطايحة بالفــراش وهي بالحقيقة مسافرة.. الكذب حبله قصير!