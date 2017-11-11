منتج تنطره في دولة خليجية قضايا مالية كبيرة لإصداره شيكات لعدد من الفنانين وهالأيام يعيش بقلق كبير لدرجة ان كل يوم يمر عليه عنده مشاكل مع فريق عمله لأنهم يطالبون بفلوسهم..طاح حظك من منتج!

يلعلعون

مذيعة تنتظر بفارغ الصبر المسؤولين في التلفزيون انهم يعطونها برنامج حواري أو منوعات حالها حال زميلاتها وزملائها في القطاع اللي عطوهم والحين يلعلعون في البرامج اليومية او الاسبوعية على قولتها.. وين المساواة؟!

حقوق

ممثلة خليجية شابة مشوارها ينعد على الأصابع بس شاطرة هالايام تضايقت من أحد المنتجين اللي يبيها تقلص من أجرها بعدما صورت معاه بسبة انه القناة اللي يشتغل فيها ما عطته حقوقه المادية..الله يعينچ على هالأشكال!