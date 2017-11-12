ممثلة خليجية متضايقة من تصرفات احد المنتجين اللي قاعدة تشتغل معاه هالايام واللي زودها مثل

ما تقول وتفكر أنها تروح المخفر تشتكي عليه..

كلام الليل يمحيه النهار!

علاقة

مقدمة برامج في قناة خاصة هالايام تبحث عن التميز من خلال برنامجها اليومي بعد ما نساها الجمهور بسبب علاقتها المتوترة مع فريق عملها اللي مو فاهمها على قولتها.. دام مو فاهمينچ ليش تشتغلين معاهم!

شعور

مطربة شعرت بأن الأضواء بعيدة عنها بعد ما أعلنت اعتزالها تفكر أنها تفتح شركة إنتاج في دولة خليجية

علشان تكون قريبة من الساحة وما تغيب عن الصحافة..

ننطر ونشوف!