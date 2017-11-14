هجوم

مطربة مغمورة تدور الشهرة بأي وسيلة هالأيام طايحتله تغريدات هجوم على مطربة مشهورة تم استبدالها في احد البرامج الموسيقية والمصيبة مو عارفه حقيقة الموضوع..طاح حظچ!

غيرة

ممثلة خليجية منغثة من مخرج عملها اليديد لانه مهتم بزميلة لها في العمل أكثر منها الشي اللي خلاها تغار منها وتألف قصص عليها لعل وعسى المخرج يحس فيها بس المخرج معطيها طاف.. شالسوالف!

نشاز

مغني شاب رفض المشاركة في أوبريت غنائي بحجة ان كلمات الأوبريت مستهلكة وهو يبحث عن كلمات جديدة على قولته بس الصج ان المسؤولين عن الأوبريت استبعدوه لأنه صوته نشاز..الچذب حبله قصير!