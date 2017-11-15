ممثلة خليجية شابة بعد ما وصلت للمكانة اللي عليها هي الحين وصارت معروفة عند عامة الناس بالداخل والخارج رفعت خشمها على

اللي ساعدوها من منتجين ومخرجين وصحافة..

الله يرحم أيام زمان!

مفردات

ممثلة عربية مقيمة بالخليج بعد ما اكتشف مخرج عملها اليديد انه بعض المفردات المحلية تقولها غلط طلب منها جهد مضاعف علشان الدور ما يروح منها بس صاحبتنا زعلت وطلعت معصبة من بروفة الطاولة..

شفيها أنجلينا چولي!

معاملات

منتج اعمال درامية متضايق انه صاحبه اللي يساعدها في تمرير معاملاته في قناة خليجية مجمدينه، هالايام يفكر انه يدور شخص ثاني علشان معاملاته لا توقف على قولته ويروح عليه موسم رمضان المقبل..

من عاش بالحيلة

مات بالفقر!