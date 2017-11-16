نجاح

ممثل يفكر هالأيام بالإنتاج بعد النجاح اللي حققه في مسلسله اللي عرض في رمضان الماضي على احدى القنوات الخاصة بس قاعد يدور على نص قوي على قولته.. الركادة زينة!

سفر

ممثلة بعد ما اتصل عليها احد المخرجين للمشاركة في فيلمه السينمائي الطويل ووافقت قررت السفر حق دولة عربية علشان تسوي نيولوك تطلع فيه بهالفيلم.. الله يستر!

تطوير

مقدمة برامج تم استبعادها من تقديم البرامج في القناة اللي تشتغل فيها لأنها مو راضية أنها تطور نفسها في التقديم والمصيبة انها تعاند قرارات مسؤولينها في القناة.. طوري نفسچ بدل هالعناد!