مفيدة
مقدمة برامج وعدت أهلها بأنها ما تقدم إلا البرامج المفيدة للمشاهدين هالأيام قاعدة تفترعلى القنوات الخاصة علشان يعطونها أي برنامج لأنه الناس نسوها على قولتها..الزين يفرض نفسه!
تعجيزية
ممثل خليجي شاب زايد وزنه من قعدة البيت لأنه ولا منتج ومخرج يبونه بأعمالهم بسبة شروطه التعجيزية وفلسفته اللي لا تودي ولا تجيب وطريقته بالتعامل.. خل تفيدك شروطك!
صلح
مخرج يبي يصلح بين ممثلتين يشتغلون معاه في عمله اليديد بس ما قدر لأنه ثنيناتهم روسهم يابسة وما يبون الصلح وكل وحدة فيهم تقول ان فلانة هي السبب ولايمكن أصالحها.. نارهم تاكل حطبهم!