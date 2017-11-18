«أنا لا أريدهم وهم لا يريدونني. لكنني عملت هناك وشاهدت كل شيء وأعرف ماذا يفعلون ولماذا يتستر الآخرون عليهم بسبب الضعف والجشع وانعدام الأخلاق» الممثلة روز ماكغوان (44 عاما) في حديث عن فضائح هوليوود بعد الكشف عن أنها كانت إحدى ضحايا اعتداءات المنتج هارفي وينشتاين. الممثلة روز ماكغوان (44 عاما) في حديث عن فضائح هوليوود بعد الكشف عن أنها كانت إحدى ضحايا اعتداءات المنتج هارفي وينشتاين.

«عمري 42 عاما ولدي خمسة أطفال وأحاول أن أكون أبا جيدا... لذلك أفكر في التقاعد من الحياة العامة المليونير ومقدم برامج الطبخ التلفزيونية جيمي أوليفر متحدثا عن رغبته في أن يأخذ ابنه إلى المدرسة كل يوم. المليونير ومقدم برامج الطبخ التلفزيونية جيمي أوليفر متحدثا عن رغبته في أن يأخذ ابنه إلى المدرسة كل يوم.

«أنا أعرف شيئا عن الرعب الحقيقي» النجمة الأميركية ميريل ستريب متحدثة عن تعرضها للضرب في إحدى مراحل حياتها وعن تظاهرها بالموت قبل أن تتوقف الضربات. النجمة الأميركية ميريل ستريب متحدثة عن تعرضها للضرب في إحدى مراحل حياتها وعن تظاهرها بالموت قبل أن تتوقف الضربات.

«العنف الجنسي موجود في كل مكان.. في الصناعة التي أعمل فيها وفي الأعمال والجامعات والجيش، في كل أنحاء العالم». الممثلة أنچيلينا چولي في كلمة لها أمام مؤتمر للأمم المتحدة. الممثلة أنچيلينا چولي في كلمة لها أمام مؤتمر للأمم المتحدة.

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