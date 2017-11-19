ممثلة عربية مقيمة بالخليج قررت انها تعتزل السوشيال ميديا علشان تنتبه لحياتها الفنية بعد المشاكل اللي صارت لها بسبة بعض متابعينها من الجنس اللطيف اللي يتطنزون عليها في مواقع التواصل..

كلام الليل يمحيه النهار!

مونتاج

ممثلة خليجية شابة متضايقة من أحد المخرجين اللي قلص حلقاتها في مونتاج مسلسلها اللي راح يعرض على شاشة محلية في الأيام المقبلة وقررت انها ما تشتغل معاه مرة ثانية لانه مو كفو على قولتها.. خير ان شاء الله!

موهبة

ممثل شاب قاعد يهاجم بحسابه في تويتر أحد المنتجين بعد ما رفض هالمنتج انه يشارك في عمله اليديد لانه ما عنده موهبة في التمثيل اللي داشه بالواسطة على قولته وطلب هالممثل من متابعينه مهاجمة هالمنتج.. استريح بس!