بعض الممثلات في الخليج يبون يلفتون الأنظار صوبهم بأخبار مغلوطة علشان لا ينسونهم جماهيرهم ومع مرور الوقت تطلع حقيقة هالأخبار وساعتها ينخشون في بيوتهم..

الله يشفيكم!

حساسة

ممثلة تبي تنتج مسلسل يناقش قضية أسرية حساسة بس لما عرضت فكرتها لقناة فضائية اشترطت عليها أن ينفذها أحد المخرجين وإلا تنسى القناة تقدم لها أي دعم تبيه..

شالسالفة يا جماعة؟!

كلام

ممثل خليجي بعد الانتقادات الكثيرة اللي وجهها لمقدمة برامج في مواقع التواصل الاجتماعي هالأيام يطلب منها انه تسامحه لأن اللي نقلوا له كلامها ما نقلوه بالشكل الصحيح على قولته..

خير ان شاء الله!