خصم

منتج قاعد يطلب من الفنانين اللي يبون يشاركون بأعماله الياية انهم يسووله خصم في اجورهم علشان يعوض خسارته في عمله اللي انعرض في رمضان الماضي.. الحمدلله والشكر!



لسان

ممثل خليجي داش الانتاج هالأيام يتحچى على الفنانات بطريقة عجيبة وبعيدة عن الذوق لان بعضهم ما يبون يشتغلون معاه بسبة تصرفاته الصبيانية معاهم في لوكيشن التصوير.. طاح حظك!

تصرفات

مغني يبي يطرح اغنية سنغل عن طريق احدى الشركات الانتاجية بس الشركة ألغت اتفاقها معاه لانه لسانه طويل وشايف عمره نجم النجوم وانه خامة صوته مو موجودة عن احد على قولته.. الله يشفيك!