ألفاظ

ممثلة خليجية هالأيام تبحث عن ناشط في مواقع التواصل يعيد لها حساباتها بعد أن تم حذفها للألفاظ البذيئة اللي تقولها لمتابعيها بس للحين مو محصلة هالناشط.. خير إن شاء الله!

ارتجال

ممثل يبي يسوي عمل مسرحي للأطفال على قولته يعتمد على الارتجال ومشاركة الجمهور وللحين مو لاقي دعم من الجهات الحكومية والخاصة لأنهم مو مقتنعين بالفكرة.. الله يعينك!

إنجازات

مدير إنتاج هوايته زلغ الوايرات وإثارة الفتن في أعماله اللي يشتغل فيها بين الممثلين هالايام محد راضي من المنتجين يشغله معاه لأنه مشاكله اكثر من إنجازاته مثل ما يقولون.. طاح حظك!