مقدم برنامج ومعد بنفس الوقت هالايام ربعه ملقبينه بالمقرود لأنه ما يسمع الكلام ويسوي اللي يبيه، ووعوده كلها جذب في جذب، مع أنه كان ماخذ حقه وزيادة

في القطاع اللي يشتغل فيه بس الطمع الشين بعد ما شاف نفسه هو الأفضل..

بوطبيع ما ييوز من طبعه!

مفضوح

منتج اقل ما يقال عنه

في الساحة الفنية انه منتج جبان ويقلقس عند احد المذيعين علشان لا يتحجون عنه في برامجهم الفنية اللي تبث على الهواء في الإذاعة والتلفزيون بس صاحبنا رغم احتياطاته مفضوح بالسوالف اللي قاعد يسويها..

طاح حظك وحظ من يصدقك!

شعوذة

ممثلة عربية مقيمة بالخليج للحين عايشه في أجواء السحر والشعوذة وقراءة الفناجيل علشان تعرف نصيبها على قولتها،

ومع اللي قاعد تسوي للحين

ولا منتج ومخرج طلبها بأعمالهم التلفزيونية والمسرحية بسبة سوالف السحر..

الله يكافي الناس شرچ وسحرچ!!