مخرج خليجي ما فادته تجاربه السابقة مع زملائه بالساحة الفنية وشلون يتعامل معاهم هالأيام متهاوش مع منتج عمله اليديد بسبة ان هالمنتج تدخل بعملية اختيار الممثلين.. بوطبيع ماييوز من طبعه!

مشاكل

ممثلة خليجية شابة انكشفت جدام المنتجين والمخرجين بأنها صاحبة مشاكل بعد هجومها غير المبرر على زميلتها العربية الشي اللي خلى المنتجين والمخرجين يكشون منها ولا ينادونها بأعمالهم..

الله يشفيچ!

شكوى

ممثل شاب قاعد يشكي الحال حق ربعه ان المخرجين حاكرينه بأدوار معينة مع انه عنده قدرات فنية كبيرة مثل ما يقول ويقدر يسوي أي دور بس يخاف يرفض تعليمات المخرجين على قولته..

خير ان شاء الله!





