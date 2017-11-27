ممثلة خليجية شابة مو طايقة فريق عملها اليديد على قولتها لأنهم يتدخلون في تصرفاتها الشخصية ويضايقونها إذا زاروها صديقاتها في لوكيشن التصوير بشكل لا يوصف..
هذا لوكيشن مو ديوانية!
موافقة
مقدمة برامج ناطرة الموافقة من مسؤولي القناة اللي تشتغل فيها علشان تبلش بتصوير حلقات برنامجها اليديد اللي ماخذه فكرته من برنامج أجنبي وماخذه الإذن منهم على قولتها..
خير ان شاء الله!
تقليص
ممثل خليجي ابتلش بأحد المنتجين بعد ما وقع معاه صاحبنا يبي يقلص من حلقاته بعد ما صور معاه بسبة انه القناة اللي متفق معاها أعطته أجر غير المتفق عليه والحين موعارف شيسوي.. الاتفاق اتفاق!