للحين منتج عربي مقيم بدولة خليجية رافض إعطاء الحقوق المادية لكاتبة عدلت بشكل كبير على نص مسلسله المعروض حاليا على شاشة عربية، والمصيبة انه يقول يخاف الله في بخس الحقوق..خاف الله وعطها فلوسها

لا تصيبك حوبتها!

غريبة

ممثل شاب هالايام شاد حيله في حساباته بمواقع التواصل وقاعد يتحچى في أمور غريبة في الوسط الفني بعيدة عن الذوق العام، مع انه اللي يقوله يدل انه يبي ناس ترد عليه علشان يشتهر في مواقع التواصل..

الشرهة علي اللي يتابعك!

غياب

كاتب أعمال درامية يبي يرد للساحة الفنية بعد غياب طويل عنها بعد ما فضحه أحد المؤلفين العرب انه كان يستغله في كتابة النصوص ويحطها باسمه، وبعد ما طالب هالكاتب بفلوسه، صاحبنا فص ملح وذاب..

شكله لقى كاتب ثاني!