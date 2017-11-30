ممثلة عربية مقيمة بالخليج هالأيام اتجهت للغناء لأنها ملت من انتظار المنتجين والمخرجين على قولتها علشان يعطونها دور في أعمالهم التلفزيونية الياية..
الله يعين اللي يسمعچ!
علاج
مقدمة برامج خليجية وصفت تعليقات المتابعين لها بمواقع التواصل الاجتماعي بالخرابيط وطلبت منهم مراجعة أطباء نفسيين للعلاج من المرض المعدي اللي فيهم..
عالجي نفسچ أول!
حجر
مغنية وبخت احدى الممثلات بعد أن طلبت منها أن تحترم تقاليد دولتها ولا ترقص بطريقة مبتذلة لترد هالمغنية عليها اللي بيته من زجاج لا يحذف على الناس حجر..
طاح حظچ وحظها!