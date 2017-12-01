ممثلة مثيرة للجدل رافعة خشمها على ربعها بالوسط الفني بعد ما وقعت عقد احتكار مع قناة فضائية وعدوها انها تكون بطله مميزة في جميع أعمالهم الدرامية الياية..

الجذب حبله قصير!

أفكار

ممثل خليجي يفكر يسوي مهرجان فني وما فيه جوائز علشان تقريب الأفكار بين الفنانين على قولته وراح يعلن عنه بعد ما يحصل الدعم اللي يبيه من الجهات اللي خاطبهم..

ننطر ونشوف!

برامج

قناة محلية خاصة هالأيام اجتمعت مع فريق عملها لاستحداث برامج منوعة ترفيهية على شاشتها لعرضها في دورة يناير المقبلة والمسؤولين على القناة طلبوا من العاملين الالتزام بالدوام..

خير ان شاء الله!