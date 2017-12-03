ممثلة خليجية مثيرة للجدل حاشرة عمرها بمشاكل الفنانات غصب وطايحتله تصريحات غريبة وعجيبة ومستفزة لبعض زميلاتها في مواقع التواصل والمصيبة سوالفها تفشل في حياتها الشخصية..طاح حظچ!
مدح
مقدمة برامج قاعدة تدقدق على الصحافة علشان يكتبون عنها ويمدحونها ويلمعونها بعد اتفاقها مع احدى القنوات الخليجية لتقديم برنامج حواري مطلع العام اليديد بس محد معطيها ويه لأسلوبها المريض..لعبة مكشوفة!
دعم
ممثل يبي وسيلة للوصول إلى مسؤولين قناة خليجية علشان يدعمونه في مشروعه التلفزيوني اللي يشارك فيه نخبة من الشباب الموهوبين في التمثيل بس للحين مو لاقي هالوسيلة على قولته علشان ينفذ مشروعه.. خير إن شاء الله!