ممثلة شابة كانت مستانسة بعدما اختارها أحد المخرجين للمشاركة في عمله اليديد بس ما صار نصيب لأن أخوها رافض انها تتعامل مع هالمخرج اللي سمعته مو حلوة وسوالفه سوالف مراهقين.. خيرها بغيرها!

حرامي

مدير إنتاج بعد ما اشترى راحته وابتعد عن أحد المنتجين هالأيام متضايق لأن هالمنتج قاعد يقول للي يسأله عنه انه حرامي وما عنده اي أمانة بحفظ أسرار لوكيشنات التصوير واللي يصير فيها على قولته.. الله يعينك!



اعتزال



ممثلة خليجية هالأيام مستاءة من إشاعة انتشرت انها تبي تعتزل الساحة الفنية والمصيبة انها قاعدة تنفي هالإشاعة في مواقع التواصل الاجتماعي بس محد مصدقها ليومك هذا لدرجة المنتجين نسوها.. خير ان شاء الله!