مواعيد

ممثلة خليجية شابة طنشت أحد المنتجين الشباب اللي هددها برفع قضية عليها إذا ما طبقت شروط عقد الاتفاق اللي بينها وبينه الشي اللي خلاها تسكر التلفون بوجهه وتسحب على مواعيد التصوير وتفكر تقاضيه.. زين سويتي!

دليل

مقدمة برامج خليجية ما سلمت من عقاب مسؤولي القناة الخاصة اللي تشتغل فيها بعد ما تأخرت في موعد تسليم حلقات برنامجها التسجيلي بحجة أنها مريضة وطايحة بالفراش وهي بالحقيقة مسافرة.. الچذب حبله قصير!

مريضة

ممثلة مقيمة بالخليج مغمورة عبرت عن سعادتها باستبعاد زميلتها من احد الأعمال الدرامية ومن وناستها قاعدة تطرش مسجات لصديقاتها كاتبة فيها شوفوا حوبتي شسوت فيها وهذا دليل أن الله يحبني على قولتها.. خير ان شاء الله!