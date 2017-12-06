ممثل مشهور منبطه چبده من ممثلة واعدة بعد ما عطاها رقم تلفونه الخاص لانها تبي يساعدها في مشوارها الفني، صاحبتنا ما صدقت خبر وطايحتله اتصالات أربع وعشرين ساعة..

الشرهة عليك!

أزمة

ممثلة خليجية متضايقة من نكران زميلاتها لها بعد ما دخلتهم التمثيل على قولتها لدرجة انهم ما يتصلون عليها علشان يتطمنون على صحتها بعد تعرضها لأزمة حادة في القلب على قولتها..

اللي ما يطيع يضيع!

فرصة

مقدمة برامج تفكر انها تقدم برنامج سياسي بعد ما نجحت في البرامج الحوارية المنوعة بس مسؤولينها في القناة اللي تشتغل فيها مو معطينها الفرصة علشان تجرب حظها في البرامج السياسية مثل ما تقول..

خلچ على اللي تعرفينه احسن!