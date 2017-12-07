منتج طلب من احد النشطاء في موقع تويتر أن يروج لعمله التلفزيوني في حسابـــة علشان متابعينه يشوفـــون هالعمل ويحقق نسبة كبــيــرة من المشاهدة..

شكله العمل طاح بچبدك!

دخول

جهة أمنية في دولة خليجية منعت دخول احد الممثلين العرب لأراضيها إلا بعد التأكد من توجهاته السياسية بعد تصريحاته النارية في الأزمة الحالية الشي اللي خلى هالممثل يتراجع عن السفر لهذي الدولة..

خل تفيدك تصريحاتك!

رغبة

مطربة خليجية كتبت في صفحتها بتويتر انها تعتب على منظمي حفل غنائي سيقام الشهر الياي عدم تلبية رغبتها في المشاركة فيه وطلبت من جمهورها مهاجمة الجهة المنظمة لهالحفل لعدم دعوتها..

طاح حظچ وحظ جمهورچ!